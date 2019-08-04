اونلاين | يلا شوت حصري liverpool vs man city كورة لايف اون لاين الاسطورة كورة ستار yalla shoot بتاريخ 4-08-2019

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يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع منافسه فريق ليفربول المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، وذلك يوم الأحد 4 أغسطس على ملعب ويمبلي، في إطار منافسات دور النهائي من بطولة كأس الدرع الخيرية.

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول ونادي مانشستر سيتي في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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ونجح مانشستر سيتي في تحقيق جميع الألقاب خلال الموسم الماضي في إنجلترا، بينما سيلعب ليفربول تلك المباراة كوصيف البطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد حصد السيتي جميع الألقاب.

ويدخل ليفربول الموسم الجديد وأمامه لقبين يريد تحقيقهما في بداية الموسم، وهما كأس الدرع الخيرية وبطولة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي يوم 14 أغسطس المقبل.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق ليفربول وفريق مانشستر سيتي في نهائي كأس الدرع الخيرية على موقع الخليج 365 الرياضي.

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