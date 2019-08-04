رياضة | رسميا .. عماد سمير مديرا فنيا لتليفونات بنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا .. عماد سمير مديرا فنيا لتليفونات بنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادى تليفونات بنى سويف، أحد أندية المجموعة الأولى، بدورى القسم الثانى، التعاقد مع الدكتور عماد سمير مدير فني ديروط سابقا، ليتولى منصب المدير الفنى للفريق الكروى الاول بالتليفونات.

وجاء الاستقرار على تولى " عماد سمير " تدريب الفريق وذلك بعد دراسة مسئولو الفريق لأكثر من سيرة ذاتية لعدد من المدربين. . Advertisements وكان سمير قد رحل عن تدريب ديروط الرياضى بنهاية الموسم الماضى، محققا مع الفريق نتائج جيدة، حيث احتلال المركز السادس بنهاية الموسم . ويتولى عماد سمير مسوؤلية تدريب الفريق الأول بنادى تليفونات بنى سويف وذلك خلفا للمدير الفني السابق أبو العينين شحاته ، والذى رحل بتدريب سوهاج . وبدأ تليفونات بنى سويف تدريباته استعدادا للموسم الجديد على ملعب الشبان المسلمين ببنى سويف .

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