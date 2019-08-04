رياضة | "ضربات الجزاء الترجيحية" بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي Liverpool (كأس الدرع الخيرية) الآن بث مباشر تابعها الان

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رابط مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضربات الجزاء الترجيحية مباشرة في المباراة التي تقام حاليا على ملعب ويمبلي بدون تقطيع في كأس الدرع الخيرية بدون تقطيع.

ضربات الجزاء الترجيحية هي من ستحسم لقب كاس الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي بدون تقطيع بمشاركة محمد صلاح الذي تألق بشكل كبير في المباراة وأضاع العديد من الفرص التي كانت كفيلة بخروج ليفربول فائزا لكن الحارس برافو كان نجما لأحداث اللقاء.

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