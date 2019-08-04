رياضة | محمد إبراهيم ينضم لمعسكر المقاصة بالأسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد إبراهيم ينضم لمعسكر المقاصة بالأسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتظم محمد إبراهيم، لاعب المقاصة الجديد، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأحد، بعد إنضمامه لمعسكر الفريق المغلق المقام بالإسكندرية في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.

وعقد احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق المقاصة، جلسه مع محمد إبراهيم ، رحب خلالها بانضمامه للفريق، وثقته في ظهوره بشكل مميز، وتقديم مستويات جيدة مع المقاصة خلال الموسم الجديد.

وحرص ميدو، على وضع برنامج بدني خاص للاعب لتجهيزه للمشاركة في اللقاءات الوديه التي يخوضها المقاصة استعداداً لأول مباراة رسمية وستكون امام الزمالك يوم 28 أغسطس في دور ال 8 لكأس مصر.

وانضم محمد إبراهيم لصفوف المقاصة لمدة موسمين قادماً من من الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الحالية.