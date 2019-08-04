رياضة | إيقاف لاعب في الدوري الأمريكي بسبب "الحمل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيقاف لاعب في الدوري الأمريكي بسبب "الحمل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقف اتحاد كرة السلة الدولي "فيبا" اللاعب الأمريكي دي جي كوبر عن اللعب لمدة عامين، وذلك إثر سقوطه باختبار المنشطات بسبب هرمون "الحمل".

وخضع كوبر لاختبارات المنشطات من أجل الانضمام لمنتخب البوسنة كلاعب مجنس عام 2018، لكن نتائج الاختبارات كشفت وجود هرمون ينتجه جسم المرأة الحامل في عينة اللاعب التي قدمها سابقا.

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وتبين لاحقا أن كوبر استعان بصديقته لتقديم عينة للاتحاد الدولي، ويبدو أنهما لم يكونا على علم بحملها في ذلك الوقت.

واتهم "الفيبا" اللاعب كوبر بالاحتيال، علما أن عقوبة الإيقاف ستنتهي في 20 يونيو من العام القادم.

وشارك كوبر في صفوف عدة أندية في اليونان آيك أثينا وباناثينيكوس وباوك، وكان آخر موسم له 2018- 2017 في موناكو قبل أن يتوقف عن اللعب لأسباب عائلية.