رياضة | استقبال حافل لمنتخب ناشئات السلة بعد التأهل لكأس العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقبال حافل لمنتخب ناشئات السلة بعد التأهل لكأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حظى منتخب مصر للناشئات باستقبال حافل لدى وصوله مطار القاهرة، بعد تأهله لكأس العالم لناشئات كرة السلة.

ونجح منتخب الناشئات في الحصول على المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية التي جرت بروندا.

Advertisements

وكان في مقدمة مستقبلي وفد من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمد الكردي نائب وزير الشباب والرياضة لقطاع الرياضة، ومحمد عبد الأول مساعد وزير الشباب والرياضة لقطاع الرياضة، برفقة الدكتور مجدي أبوفريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.

وعبر الدكتور مجدي أبوفريخة رئيس الاتحاد، عن سعادته البالغة بالانجاز الذي حققه منتخب الناشئات، وهو يضاف لما حققه منتخب الناشئين الشهر الماضي بتتويجه بلقب كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على مالي.

وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن خطة الاتحاد تعتمد على البدء من القاعدة، من أجل تكوين منتخب قوي يحقق طموحات الاتحاد والجماهير المصرية في الفترة القادمة.