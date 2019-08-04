رياضة | مفاجأة جديدة في صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة في صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بات قريبًا جدًا من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الحالي.

وقال جوسيب بارتاميو رئيس نادي برشلونة عقب ضم جونيور فيربو الظهير الأيسر لفريق ريال بيتيس الإسباني، أن فريقه مازال سيبرم تعاقدات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "آس" أن الإتفاق بين برشلونة وباريس سان جيرمان حول ضم نيمار بات قريبًا من أي وقتٍ مضي، حيث أن نيمار سيكون لاعبًا للفريق الكتالوني خلال هذا الصيف.