رياضة | رسمياً.. غياب نجم الزمالك عن مواجهة ديكاداها الصومالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. غياب نجم الزمالك عن مواجهة ديكاداها الصومالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب مصطفى فتحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن مباراة الابيض ضد ديكاداها الصومالي في ذهاب دور الـ٦٤ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء غياب فتحي عن المباراة بسبب عدم الجاهزية الفنية، وعدم اكتمال البرنامج التأهيلي الموضوع له، بعد اصابته في الركبة خلال شهر مارس الماضي.