رياضة | عاجل - تفاصيل إيقاف برنامج "الزمالك اليوم" قناة المحور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - تفاصيل إيقاف برنامج "الزمالك اليوم" قناة المحور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخبرت إدارة قناة المحور، رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور بفسخ التعاقد معه بخصوص برنامج "الزمالك اليوم".

وأرسلت قناة المحور إخطاراً إلى مرتضى منصور بفسخ التعاقد مع نادي الزمالك على برنامج "الزمالك اليوم" مستغلةً البند الخامس في الاتفاقية.

وينص البند الخامس في اتفاق الطرفين على أنه في حالة رغبة أي طرف في انتهاء التعاقد قبل نهاية مدته لأي سبب فإنه يلتزم بالضرورة بإخطار الطرف الثاني قبل موعد توقف البرنامج بحوالي شهر على الأقل.

وفسخت إدارة قناة المحور التعاقد بين الطرفين بسبب الأضرار التي لحقت بالقناة بسبب إذاعة برنامج “الزمالك اليوم” الذي تم إيقافه في مناسبتين وتغريم القناة 50 ألف جنيه.