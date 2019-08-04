رياضة | عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور على إيقاف برنامج "الزمالك اليوم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور على إيقاف برنامج "الزمالك اليوم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث رئيس نادي الزمالك عن مستقبل برنامج "الزمالك اليوم" على شاشة قناة المحور خلال الفترة المقبلة.
وحرص رئيس الزمالك على توجيه الشكر لقناة المحور والفترة التي قضاها معهم طوال الشهور الماضية.
وتابع :"قناة الزمالك ستنطلق أول سبتمبر المقبل وفي جميع الأحوال لن يستمر البرنامج على شاشة قناة المحور".
وأعلنت القناة من خلال خطاب أرسلته لمرتضى منصور فسخ التعاقد مع الزمالك بشان برنامج “الزمالك” بناء على لاتفاق بين الطرفين.
وأكدت القناة أن البند الخامس ينص على أنه في حالة رغبة أي من الطرفين في انتهاء التعاقد بين الطرفين قبل انتهاء مدته لأي سبب فإنه يلتزم بإخطار الطرف الآخر قبل موعد التوقف بشهر على الأقل.