رياضة | عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور على إيقاف برنامج "الزمالك اليوم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور على إيقاف برنامج "الزمالك اليوم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث رئيس نادي الزمالك عن مستقبل برنامج "الزمالك اليوم" على شاشة قناة المحور خلال الفترة المقبلة.

وحرص رئيس الزمالك على توجيه الشكر لقناة المحور والفترة التي قضاها معهم طوال الشهور الماضية.

وتابع :"قناة الزمالك ستنطلق أول سبتمبر المقبل وفي جميع الأحوال لن يستمر البرنامج على شاشة قناة المحور".

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