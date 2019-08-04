رياضة | زيدان يعلنها ويختار تشكيل ريال مدريد الأساسي للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يعلنها ويختار تشكيل ريال مدريد الأساسي للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن التشكيلة النهائية التي استقر عليها الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني لخوض الموسم الجديد.

وجاءت التشكيلة التي استقر عليها زيدان كالتالي :-

حراسة المرمي: نافاس

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خط الهجوم: مارسيلو - راموس - فاران - كارفخال

خط الوسط: كروس (أو بوجبا في حالة التعاقد معه) - كاسيميرو - مودريتش

خط الهجوم: هازارد - بنزيما - فينيسوس