رياضة | أول تعليق من صفقة برشلونة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من صفقة برشلونة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد، عن ضم جونيور فريبو ظهير أيسر ريال بيتيس ليمثل صفوف النادي الكتالوني حتى 2024.

وأبدى فريبو، سعادته بالانتقال إلى برشلونة حيث قال عقب الإعلان الرسمي للصفقة: "التواجد هُنا في برشلونة يعني لي الكثير، والحقيقة أن أكُن هنا هو فخر كبير لي ولكل عائلتي وأصدقائي، أنا سعيد جداً".

وكان نادي برشلونة قد دخل على خط المفاوضات مع فريبو من أجل تدعيم الجبهة اليسرى حيث يسعى البلوجرانا ليكون اللاعب بديلاً لجوردي ألبا.

والجدير بالذكر أن نادي برشلونة قد ضم قبل فريبو كلاً من؛ فرينكي دي يونج من أياكس وأنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد