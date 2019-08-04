رياضة | بنى سويف 2001 يهزم الزمالك بثلاثية وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف 2001 يهزم الزمالك بثلاثية وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق بنى سويف الرياضى مواليد 2001 فى تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على مضيفه الزمالك وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين بملعب الزمالك بالقاهره .

أحرز أهداف بنى سويف الثنائى هشام مصطفى "هدفين" وعلى محمد هدف وشهدت المباراة تميزا فتيا كبيرا من جانب لاعبي بنى سويف .

ويقود بنى سويف جهاز فنى من محمود سيد مديرا فنيا، واسلام عبداللطيف مدربا، وحسن سلامه مدربا لحراس المرمى، وعبدالرحمن كمال ادارى ومحمد سعيد أخصائى علاج طبيعي، وأحمد ماهر مدير اداري، وأيمن جاب الله مشرف عام، وطارق فتحى رئيس قطاع الناشئين .