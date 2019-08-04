رياضة | رئيس برشلونة يطلق تصريحًا ناريًا عن الصفقة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يطلق تصريحًا ناريًا عن الصفقة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جوسيب ماريا بارتاميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن فريقه سيبرم تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال بارتاميو عقب التعاقد مع جونيور فيربو من ريال بيتيس:" لا يزال هناك عدة أسابيع لإغلاق السوق وقد يكون هناك بعض التعاقدات الجديدة".

وأصبح فيبرو (22 عاماً) رابع صفقات برشلونة في فترة الانتقالات الحالية بعد ضم المهاجم أنطوان غريزمان ولاعب الوسط فرينكي دي يونغ وحارس المرمى نيتو.