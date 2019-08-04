رياضة | المحور تعلن فسخ التعاقد مع برنامج "الزمالك اليوم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحور تعلن فسخ التعاقد مع برنامج "الزمالك اليوم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدارة قناة المحور، بإخطار المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بفسخ التعاقد بشأن برنامج “الزمالك اليوم”.

وأعلنت القناة من خلال خطاب أرسلته لمرتضى منصور فسخ التعاقد مع الزمالك بشان برنامج “الزمالك” بناء على لاتفاق بين الطرفين.

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وأكدت القناة أن البند الخامس ينص على أنه في حالة رغبة أي من الطرفين في انتهاء التعاقد بين الطرفين قبل انتهاء مدته لأي سبب فإنه يلتزم بإخطار الطرف الآخر قبل موعد التوقف بشهر على الأقل.

وطالبت إدارة قناة المحور بفسخ التعاقد وإنهاء الأمور بين الطرفين بسبب الأضرار التي لحقت القناة بسبب إذاعة برنامج “الزمالك اليوم” والذي صدر بحقه إيقاف البرنامج مرتين وتغريم القناة خمسين ألف جنيه في سابقة هي الأولى في تاريخ القناة.