رياضة | مدرب برشلونة يعلن التشكيل الأساسي للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب برشلونة يعلن التشكيل الأساسي للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، بنسبة كبيرة على تشكيلة فريقه الأساسية التي سيخوض بها الموسم الكروي الجديد سواء على الصعيد المحلي (الدوري والكأس) أو الأوروبي (دوري أبطال أوروبا).

وجاءت تشكيلة الفريق الكتالوني التي استقر عليها فالفيردي على النحو التالي :

حراسة المرمي: تير شتيجن

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خط الدفاع: جوردي ألبا (فيربو) - بيكيه - لينجليت - سيميدو

خط الوسط: دي يونج - بوسكيتش - ميلو

خط الهجوم: جريزمان - سواريز - ميسي