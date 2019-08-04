رياضة | تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool ومانشستر سيتي Mohmed Salah مباشرة بدون تقطيع (تغطية مباشرة)

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وشهد الشوط الأول نجاعة هجومية من مانشستر سيتي قابلها هجمات خطيرة لليفربول بقيادة محمد صلاح الذي أضاع أكثر من فرصة خطيرة أمام المرمى.