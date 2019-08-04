انت الان تتابع إيفرتون يتعاقد مع كين مهاجم يوفنتوس لمدة خمس سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مويزي كين

قال إيفرتون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد إنه تعاقد مع مويزي كين من يوفنتوس بطل ايطاليا لمدة خمس سنوات.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل مالية لكن وسائل اعلام بريطانية ذكرت أن قيمة انتقال لاعب منتخب ايطاليا بلغت نحو 36 مليون جنيه استرليني (43.75 مليون دولار).

وقال كين في بيان "أنا فخور جدا وأتشرف بارتداء قميص إيفرتون وسأبذل أقصى ما بوسعي مع هذا الفريق".

وأضاف "كنت مقتنعا بالتوقيع لأن إيفرتون يتطلع للمستقبل وأنا أيضا وأعرف حجم النادي صاحب الطموح الكبير وسأعمل جاهدا للمساعدة في تحقيق ما نريده".

وسجل كين، الذي خاض مباراته الأولى مع يوفنتوس حين كان يبلغ 16 عاما، ستة أهداف في الدوري الايطالي في الموسم الماضي وساهم في تحقيق اللقب للمرة الثامنة على التوالي.

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كما أحرز هدفين مع ايطاليا في ثلاث مباريات منذ انطلاقته الدولية العام الماضي.

وقال ماركو سيلفا مدرب إيفرتون "التعاقد مع مهاجم كان من أولويات النادي هذا الصيف. مويزي لاعب قوي وسريع ويتمتع بقدرات عديدة جيدة ولا يزال يبلغ 19 عاما".

وتابع "إنه موهوب ومستعد للعمل وتحسين تشكيلتنا وسيمنحنا حلولا مختلفة".

وأصبح كين خامس صفقات إيفرتون في فترة الانتقالات الحالية بعد ضم لاعبي الوسط أندريه جوميز وفابيان ديلف وجان-فيليب جبامين وحارس المرمى يوناس لوسل.

ويبدأ إيفرتون، صاحب المركز الثامن في الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد بمواجهة كريستال بالاس يوم السبت القادم.