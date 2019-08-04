انت الان تتابع الاتحاد الرياضي العام في سوريا يقبل استقالة اتحاد كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المنتخب السوري

أكد الاتحاد الرياضي العام في سوريا قبول استقالة رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم في البلاد بعد تقديم استقالتهم اليوم الاحد على خلفية نتائج المنتخب السوري في بطولة غرب اسيا التاسعة التي تجري فعاليتها في العراق .

وقال رئيس الاتحاد الرياضي العام في سوريا، اللواء موفق جمعة، في مؤتمر صحفي بمبنى الاتحاد العام في دمشق: "بعد الخسارة أمام منتخب لبنان التي كانت لها وقع خاص على الشارع الرياضي وعلى كل الجماهير الرياضية ومحبي كرة القدم في سورية ، تقدم اعضاء الاتحاد السوري لكرة القدم باستقالتهم الى الامانة العامة للاتحاد ، وقمنا بالتواصل مع الاتحاد الأسيوي لكرة القدم لإبلاغهم بالاستقالة على خلفية النتائج بطولة غرب اسيا والخسارة امام منتخب لبنان."

وأضاف اللواء جمعة: " طبقاً للقوانين الاتحاد الاسيوي والدولي، سيشكل الامين العام اللجنة الاولمبية لجنة من الاتحاد الرياضي العام للاستمرار بإدارة الاتحاد وبعد موافقة الاتحادين الاسيوي والدولي سيتم تشكيل لجنة عمومية والتحضير للانتخابات التي ستقام في الربع الاخير من العام الجاري ."

وكشف مصدر في الاتحاد الرياضي العام لوكالة الانباء الالمانية أن "العميد فايز باشا، الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام الفرعية في مدينة دمشق ورئيس نادي قاسيون، هو من سيتولى رئاسة اللجنة التحضيرية للانتخابات".

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وأضاف المصدر" لن يحق لأحد من المستقيلين من اتحاد كرة القدم اليوم الترشح للانتخابات القادمة واللجنة التي ستقوم بتسيير الأعمال، وظيفتها تسيير الأعمال ريثما تفرزُ مؤتمرات الأندية ممثليها لمؤتمر الاتحاد السوري لكرة القدم الذي سينتخب بدوره مجلسه الجديد".

وتقدم أعضاء الاتحاد السوري لكرة القدم بالاستقالة من مناصبهم في وقت سابق اليوم الاحد بعد الحملة التي تعرضوا لها إثر خسارة المنتخب السوري أمام نظيره اللبناني في بطولة غرب اسيا التي تقام حاليا في العراق .

وقال مصدر في الاتحاد الرياضي العام لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ): "قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السوري لكرة القدم استقالتهم اليوم الاحد للأمين العام للاتحاد، على خلفية الإخفاقات المتكررة للمنتخب الوطني الأول والنتائج غير المرضية التي تحققت ولاسيما في بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في العراق وتحديداً بعد الخسارة أمام منتخب لبنان."

وكشف المصدر أن " استقالة الاتحاد جاءت بضغوط وتوجيهات عليا إثر الانتقادات التي وجهت لاتحاد كرة القدم والخسائر المتكررة التي لحقت بالمنتخب".