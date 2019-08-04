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كرة موحدة لمباريات الدوري في الموسم الجديد

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن كرة موحدة لمباريات الدوري في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، توحيد الكرة المستخدمة في مباريات مسابقة الدوري العام بأقسامه المختلفة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للجبلاية.

وكلف مسؤولو اتحاد الكرة، حمادة زاهر، مدير التسويق بالاتحاد، بمكاتبة شركة بوما العالمية، والمبرم معها عقد اتفاق مبدئي لتوريد العدد المناسب منها لاحتياجات الأندية المشاركة في المسابقة دعمًا من الاتحاد، على أن يتم الاتفاق مع الشركة العالمية على إتاحة عدد آخر من نوعية الكرة نفسها للشراء، في حالة رغبة أي ناد للاستزادة منها.

وكانت أندية القسم الممتاز في المسابقة قد وافقت على هذا المقترح في اجتماعها أمس بمقر الاتحاد.

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