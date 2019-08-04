شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام ثلاثي الأهلي «سليمان والشناوي وأشرف» في المران الجماعي غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
ينتظم ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وليد سليمان ومحمد الشناوي وأيمن أشرف، في مران الفريق غدًا الإثنين، بعد انتهاء راحتهم السلبية اليوم.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، فإن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، منح اللاعبين الدوليين راحة سلبية إضافية عن الفريق الذي عاد لاستئناف تدريباته يوم الجمعة الماضي.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع برة»، بطل جنوب السودان يوم 11 أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.
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