شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يطالب بإقامة مبارياته في الدوري عصرًا لتوفير نفقات الأضواء الكاشفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على الفريق الأول لكرة القدم، إن ناديه طالب بالعدالة خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، وبحضور مسؤولي الكرة بأندية الدوري الممتاز للموسم الجديد، ومن أهم هذه المطالب تمسك النادي بإقامة المباريات عصرًا على استاد أسوان، وصعوبة إقامتها ليلاً لارتفاع تكلفة المباريات بالأضواء الكاشفة، والتي تصل إلى 120ألف جنيه.

وتابع «أمين»: «طالبنا بضرورة تقدير ومراعاة دعم حقوق النادي لدى اتحاد الكرة، فيجب ألا تتساوى مع باقي فرق الدوري، نظرًا لمعاناة البعد الجغرافى، ومراعاة ترتيب المباريات الأسبوعية، بما يسمح بتوفير حجز طيران السفر، ولا تتأثر ترتيبات الفريق، وإيجاد حل لمباراة النادي المصري، مع التأكيد على رفض أداء المباراتين في برج العرب، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص».

وأضاف: «طلب نادي أسوان بمراعاة توقيت أداء المباريات الخارجية له، لتقام في موعد يسمح بإمكانية لحاق الفريق بآخر موعد للطيران، حتى لا يتكلف النادي مبيت ليلة إضافية».

وأشار المشرف على الفريق الأول بنادي أسوان، الذي يقوده فنيا مجدي عبدالعاطي، إلى أن ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وعد بالسعى لإيجاد حل لمشكلة المولدات الكهربائية، بالاتصالات مع وزير الكهرباء، لتخفيف العبء على النادي في المباريات المسائية باستاد أسوان، وأراد نادي أسوان عرض هذه المطالب قبل أن يبدأ الموسم ليضع كل طرف أمام مسؤولياته، من أجل تكافؤ الفرص لكل فرق الدوري الممتاز.