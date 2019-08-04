الأهلي يسابق الزمن للتعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر...

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جدة - عمرو شويل
وأوصت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التى يترأسها الدكتور طه إسماعيل وتضم في عضويتها كل من زكريا ناصف وخالد بيبو مؤخراً بضرورة التعاقد مع مهاجم أفريقي.
وشددت اللجنة أنه من الضروري التعاقد مع مهاجم يُجيد التعامل مع الكرات العرضية والرأسية ويكون له مخالب هجومية بشكل أفضل من الثنائي وليد آزارو ومروان محسن خاصة وأن الاهلي عاني كثيراً الموسم المنقضي من تراجع مستوى أزارو ومروان ومن إهدارهما العديد من الفرص السهلة.
وتبحث لجنة التخطيط للكرة بالاهلي خلال الأيام الماضية فى أكثر من سيرة ذاتية لمهاجمين أفارقة واقترب النادي من التعاقد مع أحدهم وتناقش اللجنة مع لاسارتي ملف المهاجم الأجنبي الذى سيكون الصفقة الخامسة للأهلي بعد ضم آليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي "قفشة" وتجديد إعارة رمضان صبحي.
وسيتم قيد المهاجم الأجنبي محلياً فقط بعد إرسال القائمة الأفريقية مؤخراً على أن يتم رفع أحد الأجانب المتواجدين في القائمة الافريقية وغالباً سيكون الأنجولي جيرالدو أو النيجيري جونيور أجاي ليتم قيد المهاجم الجديدحال التعاقد معه في يناير المقبل.
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