شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخاطب راعية الملابس لاستلام 1500 كرة للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب مسئولو اتحاد الكرة ، الشركة الراعية للملابس من أجل الحصول على 1500 كورة لتوزيعهم على أندية الدورى الممتاز والقسم الثاني فى الدوري الجديد.

قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم توحيد الكرة المستخدمة فى مباريات مسابقة الدورى العام بأقسامه المختلفة، وتم تكليف حمادة زاهر مدير التسويق بالاتحاد بمكاتبة شركة الملابس الرياضية العالمية والمبرم معها عقد اتفاق مبدئى لتوريد العدد المناسب من الكرات لاحتياجات الأندية المشاركة فى المسابقة دعما من الاتحاد.

أكد مسئولو اتحاد الكرة، أنه سيتم توزيع 25 كرة على كل نادٍ وسيتم توزيعها على أندية الممتاز الـ18 وأندية القسم الثاني فقط قبل انطلاق الدوري الجديد.

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تابع مسئولو الجبلاية أنه سيتم زيادة عدد الكرات عقب إنطلاق الدورى وتوزيعها على الأندية مجدداً.

كانت أندية القسم الممتاز فى المسابقة قد وافقت على هذا المقترح فى اجتماعها أمس بمقر الاتحاد.