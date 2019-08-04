شكرا لقرائتكم استعدادات مكثفة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة لاستقبال كأس العالم للطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد الصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي استعدادات مكثفة لاستقبال بطولة كأس العالم للناشئات الكرة الطائرة، التي تستضيفها مصر في شهر سبتمبر المقبل .

وفازت مصر باستضافة بطولة كأس العالم للناشئات الكرة الطائرة، وكان الاتحاد المصري لكرة الطائرة، تقدم بطلب استضافة بطولة كأس العالم للناشئين والناشئات، ليسند الأتحاد الدولي للعبة لمصر شرف تنظيم بطولة العالم للناشئات.

وكانت مصر نظمت من قبل بطولة كأس العالم للناشئين تحت 23 سنة منذ عام، وأشاد وقتها الاتحاد الدولي للعبة بنجاح مصر في استضافة الحدث.

أعلن مسؤولو الاتحاد الدولي، مواعيد بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة، والمقرر اقامتها خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر القادم .

وجاء ترتيب مباريات منتخبنا كالاتي :

وجاءت مصر في المجموعة الأولى إلى جوار 4 منتخبات هي "البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو".

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مصر x بورتريكو .. الخميس 5 سبتمبر

مصر x البرازيل .. الجمعة 6 سبتمبر

مصر x الصين .. الأحد 8 سبتمبر

مصر x الكاميرون الاثنين 9 سبتمبر

فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من "ايطاليا - أمريكا - كوريا الجنوبية - كندا - المكسيك".

وجاءت المجموعة الثالثة كالاتي "روسيا - الأرجنتين - بيلاروسيا - تايلاند - رومانيا".

أما المجموعة الرابعة فضمت كلا من "تركيا - اليابان - بيرو - بلغاريا - الكونغو الديمقراطية".