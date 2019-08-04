إسلام عيسى يظهر فى بورسعيد لجمع متعلقاته من المصرى...

جدة - عمرو شويل ظهر إسلام عيسى لاعب بيراميدز الحالى والمصرى السابق، فى بورسعيد ، اليوم الأحد، لإنهاء متعلقاته بناديه السابق.

انضم إسلام عيسى إلى بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفى الجاري، فى صفقة كلفت بيراميدز مبلغ 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه متغيرات وفقا لبعض الشروط.

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انتقل إسلام عيسى إلى المصرى فى يناير 2018 قادمًا من فريق النصر، فى صفقة هى الأغلى فى تاريخ النادى البورسعيدى حيث بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه.

ولعب إسلام عيسى صاحب الـ 23 عاماً مع المصرى البورسعيدى 28 مباراة بإجمالى 2363 دقيقة سجل خلالها سبعة أهداف وصنع 5 أهداف لزملاؤه وصنع 26 فرصة وقام 41 مراوغة وصنع 12 عرضية صحيحة وسدد 60 كرة بدقة تسديدات تعادل 35 % وقطع الكرة 76 مرة .