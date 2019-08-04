شكرا لقرائتكم فرص مشاركة مصطفى فتحى معدومة مع الزمالك أمام ديكادها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انعدمت فرص مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك فى اللحاق بمواجهة الفريق الأبيض أمام ديكاداها الصومالى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان يوم الأحد المقبل، على استاد بتروسبورت، فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا.

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ومازال مصطفى فتحى يخضع حتى الآن لبرنامج تأهيلى بعد إجراءه عملية جراحية فى الركبة بألمانيا خلال الفترة الماضية ثم خضوعه لفترة تأهيل بعد ذلك وشارك مع الفريق لدقائق فى مباريات المعسكر السابق بقبرص قبل أن يعود مرة ثانية ويخوض عمليات التأهيل.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك إن الجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى لن يجازف بالدفع بمصطفى فتحى فى تلك المباراة حيث يستكمل اللاعب برنامجه التأهيلى استعدادا لتجهيزه بأفضل صورة.