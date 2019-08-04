شكرا لقرائتكم مرتضي منصور : منتحل شخصيتى من قام بسب خالد الغندور وفرج عامر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه فوجئ بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفته وتوجيه رسائل خاصة لبعض أصدقائه باعتبار أنه صاحب هذه الرسالة.

قال مرتضي منصور، فى تصريحات إعلامية، أنه تلقى مكالمة هاتفية من المهندس فرج عامر رئيس سموحة للتأكيد على تلقيه رسالة هجومية من هاتفه المحمول ونفس الأمر بالنسبة حدث مع خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، ليؤكد رئيس القلعة البيضاء، أن أحد الأشخاص استخدم برنامج خاص لإرسال هذه الرسائل باسمه.

Advertisements

أضاف مرتضي منصور، أنه لم يوجه أى انتقاد لأى شخص خلال الفترة الحالية والرسائل المنسوبة إليه لا تمت للواقع بأى صلة.

وشدد رئيس الزمالك، على قيامة بتقديم بلاغ رسمى لدى النائب العام، بسبب الرسائل الموجهة للأشخاص باسمه، مطالبا أى شخص يستقبل رسالة مماثلة بتقديم بلاغ مثله.