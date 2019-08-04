شكرا لقرائتكم آخر كلام.. الأهلى يواجه بيراميدز 17 أغسطس فى دور الـ16 لكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مواعيد مباريات الكاس وموعد مباراة الاهلى وبيراميدز حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباراة الأهلى وبيراميدز المقبلة فى دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، وذلك يوم 17 من أغسطس الجارى على ملعب برج العرب.

وأعلنت اللجنة مواعيد الأدوار المتبقية حتى الدور قبل النهائي على النحو التالى: حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباراة الأهلى وبيراميدز المقبلة فى دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، وذلك يوم 17 من أغسطس الجارى على ملعب برج العرب. مواعيد مباريات كاس مصر -الأهلى و بيراميدز دور الـ16 يوم 17 أغسطس – استاد برج العرب -الأهلى و بيراميدز دور الـ16 يوم 17 أغسطس – استاد برج العرب -الفائز من الأهلى و بيراميدز مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس – برج العرب Advertisements -الزمالك – مصر المقاصة -28 أغسطس – استاد السلام كما تم تحديد يوم 1 سبتمبر موعداً لمباريات الدور قبل النهائى والتى وصل إليها الاتحاد السكندري وبتروجت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آخر كلام.. الأهلى يواجه بيراميدز 17 أغسطس فى دور الـ16 لكأس مصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.