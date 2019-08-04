شكرا لقرائتكم رسميا.. المحور يفسخ تعاقده مع برنامج الزمالك اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت قناة المحور رسميا بموجب خطاب رسمي موجه نادى الزمالك، مرتضى منصور رئيس مجلس الادارة برغبتها فى فسخ التعاقد مع النادى ومنع بث برنامج الزمالك اليوم.

وأرسلت قناة المحور الفضائية خطابا إلى نادى الزمالك حصل "الخليج 365" على نسخة منه جاء فى نصه أن القناة ترغب فى فسخ التعاقد نظرا للأضرار المادية والادبية والاخلاقية التى لحقت بها .

وجاء نص الخطاب كالتالى:



عناية السيد المستشار/مرتضى منصور

رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية

تحية طيبة وبعد،،

إيماء للعقد المبرم فيما بيننا بتاريخ 21/1/2019 بشان إنتاج برنامج الزمالك اليوم كإنتاج مشترك والذي بدأ العمل بموجبه اعتبارا من 1/2/12019.

وإعمالا للبند الخامس من العقد المذكور الذي نص على أن :

مدة العقد سنة ميلادية تبدأ من 1/2/2019 وتنتهي في 31/1/2019 على انه في حالة رغبة أى طرف من الأطراف في إنهاء هذا التعاقد قبل انتهاء ولايته لأي سبب من الأسباب فانه يلتزم بإخطار الطرف الآخر كتابيا بتلك الرغبة قبل موعد التوقف بشهر على الأقل ويلتزم الطرف الثاني خلالها بسداد الحقوق المالية للطرف الأول المنصوص عليها في هذا العقد والدفعات المقررة حتى تاريخ التوقف".

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لذلك

فأننا نخطر سيادتكم برغبتنا في إنهاء هذا التعاقد في موعد غايته شهر من تاريخ هذا الإخطار نظرا للأضرار التي لحقت بالقناة بسبب إذاعة هذا البرنامج والذي أدى إلى صدور قرار بوقف إذاعته مرتين وتغريم القناة خمسون ألف جنيه من قبل المجلس الأعلى للإعلام وهى السابقة الأولى التي تتلقى فيها قناة المحور هذا النوع من الإنذار وهى من أولى وأعرق القنوات الفضائية التي رفعت دوما شعار قناة العائلة العربية على مدار 18 عام وكانت تلتزم بجميع المعايير الأدبية والأخلاقية من منطلق إحساسها بالمسئولية .

مع رجاء إرسال مستحقات القناة المالية المرسلة لسيادتك بموجب المطالبة المؤرخة فى 17/7/2019 "مرفق"

وتفضلوا منا فائق الشكر والاحرام...

ممثل رئيس مجلس الادارة نور الدين محمد

المدير التنفيذى شاكر الكامل

تحريرا فى 1 أغسطس 2019