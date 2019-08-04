مدرب سلة الزمالك يكشف تفاصيل التعاقد مع إسلام سالم لاعب الجزيرة...

جدة - عمرو شويل أفصح طارق سعيد مدير فريق كرة السلة بنادى الزمالك عن تفاصيل التعاقد مع إسلام سالم لاعب فريق الجزيرة ، و الذى انتقل مؤخرا للفريق الأبيض

وقال طارق سعيد ان المفاوضات تمت مع عمر شلباية ؤرئيس كرة السلة بالجزيرة ، و احمد عوض عضو اللجنة العامة ، وتم الاتفاق على انتقال اللاعب مقابل حصول الجزيرة على مقابل مادى ، بخلاف ما يحصل عليه اسلام سالم من الزمالك ، وانتظم اللاعب فى ترديبات الزمالك امس

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وأوضح مدير سلة الزمالك أن إسلام سالم تقلى عدة عروض من أندية محلية أبرزها الأهلى ،إلا أنه ختار الزمالك و أعلنها صراحة أنه زملكاوى ، حيث تلقى عرض شفوى من مسئولى القلعة الحمراء، بصورة شبه يومية وفقا لتأكيدات اللاعب ، إلا انه لم يرد على العرض فى ظل حبه للفانلة البيضاء

جاءت صفقة إسلام سالم لتكون ثالث صفقات الأبيض بعد أن تمالتعاقد معكريم الدهشان و مصطفى مشعل ثنائى سلة الاهلى بعد الاتسغناء عنهما من جانب المدير الفنى .