شكرا لقرائتكم مدرب سلة الزمالك يكشف تفاصيل التعاقد مع إسلام سالم لاعب الجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال طارق سعيد ان المفاوضات تمت مع عمر شلباية ؤرئيس كرة السلة بالجزيرة ، و احمد عوض عضو اللجنة العامة ، وتم الاتفاق على انتقال اللاعب مقابل حصول الجزيرة على مقابل مادى ، بخلاف ما يحصل عليه اسلام سالم من الزمالك ، وانتظم اللاعب فى ترديبات الزمالك امس
وأوضح مدير سلة الزمالك أن إسلام سالم تقلى عدة عروض من أندية محلية أبرزها الأهلى ،إلا أنه ختار الزمالك و أعلنها صراحة أنه زملكاوى ، حيث تلقى عرض شفوى من مسئولى القلعة الحمراء، بصورة شبه يومية وفقا لتأكيدات اللاعب ، إلا انه لم يرد على العرض فى ظل حبه للفانلة البيضاء
جاءت صفقة إسلام سالم لتكون ثالث صفقات الأبيض بعد أن تمالتعاقد معكريم الدهشان و مصطفى مشعل ثنائى سلة الاهلى بعد الاتسغناء عنهما من جانب المدير الفنى .
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