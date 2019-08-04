شكرا لقرائتكم وصول إمام عاشور إلى مقر الزمالك لتوقيع عقود انضمامه للقلعة البيضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وصل إمام عاشور صانع ألعاب غزل المحلة رفقة مسئولو نادى الفلاحين إلى مقر نادى الزمالك ، منذ قليل مساء اليوم الأحد لتوقيع عقود انتقاله إلى قلعو ميت عقبة.

وينتظر مسئولو الزمالك، فى مقر النادى الأبيض، وصول نظرائهم فى غزل المحلة داخل حصون قلعة ميت عقبة البيضاء، لإنهاء إجراءات انضمام عاشور إلى الأبيض. Advertisements

وبحسب مصدر مطلع فى نادى الزمالك فإن الصفقة ستكلف خزينة النادى الأبيض، 12 مليون جنيه، بعد اتفاق إدارة النادى الأبيض مع نظرائهم فى غزل المحلة حول القيمة المالية للصفقة والتى تأتى ضمن التدعيمات البيضاء للخط الأمامى للفريق.

ويعتبر إمام عاشور الصفقة رقم 11 فى الزمالك بعد ضم 10 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بجانب قوام الموسم المنقضى وهم محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، محمد صبحى، محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، وذلك بجانب عودة الثنائى شيكابالا ومصطفى محمد للفريق الأبيض ويواصل الزمالك تدعيمه لصفوف الفريق حيث من المنتظر انضمام إمام عاشور اليوم أيضا لقلعة ميت عقبة.