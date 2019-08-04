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شكرا لقرائتكم شوقى غريب: يجب التنسيق مع لجنة المسابقات للحفاظ على برنامج إعداد الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال شوقى غريب أن مراعاة برنامج المنتخب الأولمبي يحقق المصلحة العامة وواجب وطني، لاسيما أنه موضوع وفقاً للأجندة الدولية ويتماشى مع اللوائح الدولية في الوقت الذي تحول فيه سن لاعبي الفريق مواليد 1997 إلى المستوى الأول والفرق الأولى في أنديتهم.
وأضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن اللواء ثروت سويلم القائم بأعمال الاتحاد دعاه صباح اليوم للاجتماع مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بحضور علاء عبد العزيز مدير الفريق للتنسيق وكان من نتيجته تعديل مواعيد مباريات كأس مصر حتى يتمكن المنتخب الأولمبي من تنفيذ معسكره المعتمد والمعروف موعده مسبقا خلال الفترة من 2 حتى 10 سبتمبر المقبل ، مشيرا إلى معسكر آخر للفريق سيعقده خلال شهر أكتوبر المقبل بالإضافة إلى معسكر ما قبل البطولة.
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