شكرا لقرائتكم الزمالك يوقع عقود انضمام إمام عاشور رسمياً فى النادى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو الزمالك، فى مقر النادى الأبيض، نظراءهم فى غزل المحلة داخل حصون قلعة ميت عقبة البيضاء، من أجل توقيع عقود انتقال إمام عاشور صانع ألعاب المحلة إلى القلعة البيضاء.

وبحسب مصدر مطلع فى نادى الزمالك فإن الصفقة ستكلف خزينة النادى الأبيض، 12 مليون جنيه، بعد اتفاق إدارة النادى الأبيض مع نظرائهم فى غزل المحلة حول القيمة المالية للصفقة والتى تأتى ضمن التدعيمات البيضاء للخط الأمامى للفريق.

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ويعتبر إمام عاشور الصفقة رقم 11 فى الزمالك بعد ضم 10 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بجانب قوام الموسم المنقضى وهم محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، محمد صبحى، محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، وذلك بجانب عودة الثنائى شيكابالا ومصطفى محمد للفريق الأبيض ويواصل الزمالك تدعيمه لصفوف الفريق حيث من المنتظر انضمام إمام عاشور اليوم أيضا لقلعة ميت عقبة.