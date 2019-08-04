شكرا لقرائتكم مرتضي منصور : لا أنشغل بأنباء سحب الثقة من مجلس الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لا ينشغل بأنباء سحب الثقة من مجلس إدارة القلعة البيضاء، خلال الفترة القادمة.

قال مرتضي منصور، فى تصريحات صحفية أنه اعتاد خلال الفترة الماضية، على الحديث عن سحب الثقة من مجلس الزمالك، والجميع يعلم من وراء هذه الأنباء.

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وشدد مرتضي منصور، أنه يتواجد حاليا فى الساحل الشمالي لقضاء أجازة الصيف مع عائلته بعدما انشغل طوال الشهر الماضي، بعقد صفقات جديدة لنادي الزمالك، وإعداد قائمة الفريق الكروي بالموسم الجديد.

وأكد مرتضى منصور فى تصريحات سابقة، أن أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، سافر إلى فرنسا لحسم ملف المدرب الجديد، بعد عقد اجتماعات مع 3 مدربين أجانب هناك، وأضاف أن اختيار المدرب الجديد للزمالك ليس في يد رئيس النادي أو أحد من أبنائه، وإنما يتم اختياره عن طريق عرض جميع السير الذاتية والتعرف على أفضلهم وبعد ذلك يتم عرض الأمر على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة النادي.