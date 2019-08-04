شكرا لقرائتكم عمرو جمال يكشف سبب انتقاله لفريق الصفاقسى التونسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد عمرو جمال في تصريحات لإذاعة "موازييك" التونسية، انه كان يملك أكثر من عرض، ولكن رحب بالانتقال إلى الصفاقسي التونسي بعد علمه بالاهتمام من الجانب التونسي، خاصة أن الصفاقسي من أعرق الأندية في تونس، وينافس على كل البطولات التي يشارك بها.
وأضاف جمال بأن العلاقات بين الأهلي والصفاقسي طيبة، وهو ما ساهم في حسم الصفقة بشكل سريع، فالأهلي قد ضم أجايى وعلي معلول من الصفاقسي، وهو الأن في صفوف الفريق التونسي .
ويبدأ عمرو جمال مشواره الرسمي مع الصفاقسي يوم 17 أغسطس عندما يواجه النجم الساحلي بملعب "رادس" فى نهائى كأس تونس.
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