كتب: ضياء السقا أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر. ونشر الموقع الرسمي للجبلاية، مواعيد الأدوار المتبقية من المسابقة حتى الدور قبل النهائي. ويواجه الأهلى، نظيره بيراميدز بيراميدز في دور الـ16، في الثامنة مساء يوم 17 أغسطس، على استاد برج العرب، فيما يواجه الزمالك، مصر المقاصة في دور الـ8 في التاسعة والنصف، مساء يوم 28 من الشهر الجاري، باستاد السلام. Advertisements وفيما يلي جدول باقي المباريات:

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كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. المسابقات تحدد موعد مباراتي الأهلي وبيراميدز.. والزمالك والمقاصة في كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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