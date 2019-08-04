بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × مانشستر سيتي في كأس الدرع (صلاح أساسي)

كتب: ضياء السقا تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، نحو ملعب ويمبيلي، الذي يستضيف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في الرابعة عصر اليوم الأحد، 4 أغسطس، في كأس درع الاتحاد الإنجليزي 2019-20. ويدخل ليفربول المباراة كوصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواجه حامل اللقب مانشستر سيتي الذي حصد الثلاثية المحلية الموسم الماضي. تشكيل ليفربول: أليسون في حراسة المرمى الدفاع: ارنولد، جوميز، فان دايك، روبيرتسون الوسط: فابينهو، هيندرسون، فينالدوم، Advertisements الهجوم: أوريجى، محمد صلاح، وفيرمينو تشكيل السيتي: برافو في حراسة المرمى الدفاع: كايل ووكر وجون ستونز ونيكولاس أوتاميندي وأولكسندر زيتشينكو الوسط: برناردو سيلفا، وليروي ساني، ورودري، كيفن دي بروين ودافيد سيلفا الهجوم: رحيم ستيرلنج

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