اختراعات جوارديولا.. تشكيل غريب للسيتي أمام ليفربول في كأس الدرع

كتب: ضياء السقا

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي ، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليفربول، في الرابعة عصر اليوم الأحد، 4 أغسطس، في كأس درع الاتحاد الإنجليزي 2019-20.

وجاء تشكيل جوارديولا مفاجئا، حيث لا يلعب برأس حربة صريح، إذ يجلس أجويرو وجيسوس على دكة البدلاء، وسيعتمد على مهاجم وهمي، قد يكون الأقرب رحيم سيرلينج.

كما يجلس الحارس الأساسي إيدرسون على مقاعد البدلاء، ويلعب الاحتياطي برافو.

وجاء التشكيل كالتالي:

برافو في حراسة المرمى

الدفاع: كايل ووكر وجون ستونز ونيكولاس أوتاميندي وأولكسندر زيتشينكو

الوسط: برناردو سيلفا، وليروي ساني، ورودري، كيفن دي بروين ودافيد سيلفا

الهجوم: رحيم ستيرلنج

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، قد أعلن عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي.

ويقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول، في أول مباراة رسمية لفريقه.

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وجاء التشكيل كالتالي:

أليسون في حراسة المرمى

الدفاع: ارنولد، جوميز، فان دايك، روبيرتسون

الوسط: فابينهو، هيندرسون، فينالدوم،

الهجوم: أوريجى، محمد صلاح، وفيرمينو

ويغيب عن ليفربول السنغالي ساديو ماني الذي يقضى إجازته منذ انتهاء كأس الأمم الإفريقية، وسيعود للريدز يوم 5 أغسطس الجاري.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، نحو ملعب ويمبيلي، الذي يستضيف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، اليوم الأحد، في كأس درع الاتحاد الإنجليزي

ويدخل ليفربول المباراة كوصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواجه حامل اللقب مانشستر سيتي الذي حصد الثلاثية المحلية الموسم الماضي.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة حصريا على beIN SPORTS HD 1، بتعليق: خليل البلوشي.