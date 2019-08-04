تشكيل هجومي لليفربول أمام السيتي في كأس الدرع.. تعرف على موقف مشاركة صلاح

كتب: ضياء السقا

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي، في الرابعة عصر اليوم الأحد، 4 أغسطس، في كأس درع الاتحاد الإنجليزي 2019-20.

ويقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول، في أول مباراة رسمية لفريقه.

وجاء التشكيل كالتالي:

أليسون في حراسة المرمى

الدفاع: ارنولد، جوميز، فان دايك، روبيرتسون

الوسط: فابينهو، هيندرسون، فينالدوم،

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الهجوم: أوريجى، محمد صلاح، وفيرمينو

ويغيب عن ليفربول السنغالي ساديو ماني الذي يقضى إجازته منذ انتهاء كأس الأمم الإفريقية، وسيعود للريدز يوم 5 أغسطس الجاري.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، نحو ملعب ويمبيلي، الذي يستضيف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، اليوم الأحد، في كأس درع الاتحاد الإنجليزي

ويدخل ليفربول المباراة كوصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواجه حامل اللقب مانشستر سيتي الذي حصد الثلاثية المحلية الموسم الماضي.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة حصريا على beIN SPORTS HD 1، بتعليق: خليل البلوشي.