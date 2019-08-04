مؤمن زكريا يهاجم الأهلي بتغريدة غامضة.. وعبد الحفيظ يرد.. وقرار قوي من الإدارة الحمراء

كتب: ضياء السقا

أثار مؤمن زكريا، لاعب وسط النادي الأهلي، جدلا خلال الساعات الماضية، بعد نشره تغريدة غامضة، يهاجم خلالها بشكل غير مباشر قرار استبعاده من القائمة الإفريقية للفريق الأحمر، مما ترتب عليه فرض عقوبات عليه من قبل لجنة الكرة، بالإضافة إلى فتح الباب لرحيله.

وكتب مؤمن عبر حسابه بتويتر: "الدنيا رايحة وجايه، هنشوف الدنيا هتودينا على فين، دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا، ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة، مفيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدي الجميع ، طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال".

عبد الحفيظ يرد

من جانبه، كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، موقف اللاعب من الاستمرار مع الفريق.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي: "مؤمن خاض مرحلة علاجية في الفترة الماضية.. ومن الممكن أن ينضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، لأنه لم يتدرب معنا منذ فترة".

وأضاف مدير الكرة: "مؤمن متواجد مع الفريق حاله حال الجميع، فنحن لا نعرف ماذا يخبئ لنا المستقبل".

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قرار قوي من الإدارة الحمراء

وفي سياق متصل، أكد سيد عبد الحفيظ في تصريحات لموقع "اليوم السابع" تغريم مؤمن زكريا على خلفية هجومه على إدارة النادي وجهاز الكرة.

من ناحية أخرى، فتح الأهلي الباب أمام مؤمن للرحيل عن النادي، وقال مصدر لصحيفة "الوطن"، إن إدارة الكرة، أبلغت اللاعب عدم ممانعة الجهاز الفني في رحيله على سبيل الإعارة، حال وصول عرض رسمي من أي نادٍ.

وأكد عبدالحفيظ للاعب، أنه سيكون من الصعب الاعتماد عليه أساسيًا، بعد خروجه من القائمة الأفريقية، بالإضافة لحاجته لبعض الوقت للشفاء من الإصابة واستعادة الفورمة البدنية والفنية، إذ يعاني اللاعب من إصابة قوية في الركبة.

جدير بالذكر أن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، أعلن مساء الخميس الماضي، قائمة الفريق المشاركة في بطولة الموسم الجديد من دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي الإفريقية خروج كل من مؤمن زكريا، ناصر ماهر، إسلام محارب، أحمد علاء، هشام محمد ومحمد شريف، فضلًا عن عمرو جمال ومحمد نجيب، حيث رحل الأول إلى الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة، وانضم الثاني إلى الجونة في صفقة انتقال حر.

وضمن القائمة 26 لاعباً هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.