yalla kora بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي beIN sports مشاهدة liverpool vs man. city

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد 4 أغسطس فى نهائي كأس الدرع الخيرية “كأس السوبر”، فريق مانشستر سيتى استطاع حسم لقب بطولة الدورى الانجليزى لكرة القدم للعام الثانى على التوالى، بعد منافسة شرسة مع فريق ليفربول بقيادة المصرى محمد صلاح، كما فاز السيتى أيضا بالكأس ليجمع بين اللقبين، بينما استطاع فريق ليفربول الفوز بدورى أبطال أوروبا بعد فوزه فى النهائى على فريق توتنهام الانجليزى.

kora online مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، السادس بتوقيت الامارات، الثالثة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب

kora live ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر

ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم على قنوات بى ان سبورت الرياضية القطرية، على قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق خليل البلوشي. المباراة سوف تقام على ستاد ويمبلى

الشوط الاول

الدقيقة الخامسة من المباراة النتيجة 0/0

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رحيم سترلينج يضع الهدف الأول لفريق المان سيتى فى الدقيقة 12

الدقيقة 17 رحيم ستيرلينج أضاع فرصة خطيرة استطاع أليسون انقاذها كانت محاولة تسديد من دي بروين نحو الشباك تصدى لها الدفاع وعادت الكرة بالخطأ إلى رحيم الذي سدد صاروخاً انقذه الحارس

د 23 محاولة من لاعب ليفربول جوردان هندرسون من الجهة اليسرى إلى داخل منطقة جزاءالسيتي، لكنها تضيع منه و ياخذها الدفاع.

د30 نصف ساعة من بداية المباراة، مانشستر سيتي متقدم حتى الا بهدفٍ نظيف أحرزه رحيم ستيرلينج.

د 37 ركنية لصالح ليفربول لكن تخرج ضربة مرمى للسيتى

انتهى الشوط الاول بتقدم فريق مانشستر سيتى بهدف مقابل لاشىء