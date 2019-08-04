الشوط الثانى kora live مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر فى بطولة “الدرع...

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد 4 أغسطس فى اطار كأس الدرع الخيرية ، فريق مانشستر سيتى بقيادة جورديولا هو حامل لقب بطولة الدورى الانجليزى لكرة القدم بعد صراع مع فريق ليفربول بقيادة كلوب و النجم محمد صلاح، و فاز مانشستر سيتى الكأسو جمع البطولتين، و فريق ليفربول الحاصل على المركز الثانى فى الدورى استطاع تحقيق الفوز بدورى أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر

تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، السادس بتوقيت الامارات، الثالثة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب

kora star ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر

ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم على قنوات بى ان سبورت الرياضية القطرية، على قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق خليل البلوشي. المباراة سوف تقام على ستاد ويمبلى

الشوط الاول من المباراة النتيجة الان تقدم نادى مانشستر سيتى بهدف مقابل لاشى لسترلينج

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الدقيقة 20 فرصة خطيرة لصلاح و النتيجة تقدم السيتى بهدف

الدقيقة 28 و لايزال هناك محاولات من صلاح لاحراز التعادل

فى الدقيقة 33 حكم اللقاء يخرج بطاقة صفراء للاعب دي بريون نتيجة عرقلته العنيفة لـ أوريجي.

فى الدقيقة 37 كان هناك ركنية لصالح فريق ليفربول و يتم لعبها و تخرج ضربة مرمى

انتهى الشوط الاول 1/0 لصالح مانشستر سيتى