برشلونة يضم ظهير بيتيس 5 سنوات رسميا مقابل 18 مليون يورو

ذكر نادى برشلونة الإسباني حصوله رسمياً علي توقيع جونيور فيربو الظهير الأيسر لنادى ريال بيتيس حتى يونيو 2024 خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أعلن النادى، عبر حسابه الرسمي على الإنترنت، جلب جونيور فيربو لاعب ريال بيتيس لمدة 5 أعوام مقبلة، ليكون البديل الأقوى لجوردى ألبا في مركز الظهير الأيسر بدءاً من الموسم القادم.

وأتي جونيو فيربو إلى المدينة الرياضية صباح اليوم الأحد، ونجح في الكشوف الطبية قبل الإعلان عن الرسمي عن جلبه إلى صفوف البلوجرانا، وقد كلفت صفقة جونيور فيربو ظهير بيتيس خزينة برشلونة الإسباني 18 مليون يورو ثابت بالإضافة إلى 12 مليون يورو كإضافات، مع شرط جزائي 200 مليون يورو.

وأمر برشلونة سفر ليونيل ميسي إلى بعثة الولايات المتحدة الأميركية من أجل تقديم بعض الأحداث الترويجية التي من شأنها جلب أموال كثيرة لخزينة النادي مما يعطي البلوغرانا بعض السيولة.