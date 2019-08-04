تقارير: كوتينيو لن يغادر برشلونة مُعاراً إلى أرسنال

نشرت تقارير صحفية كتالونية الأخبار التي انتشرت حول إرادة أرسنال في الحصول علي البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة على سبيل الإعارة خلال الموسم الجديد، وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، إن الأنباء التي ربطت أرسنال بالتعاقد مع فيليب كوتينيو “غير صادقة”، ولا توجد رغبة داخل إدارة البلوجرانا في إعارة النجم البرازيلي.

وكانت تقارير قد أكدت مؤخراً أنه في استمرار عدم وجود عروض لفيليب كوتينيو وحاجة برشلونة لبيعه لتوسيع المجال لنيمار، ويدرس الفريق الكتالونى التخلي عنه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل ما بين 20 و25 مليون يورو بما في ذلك خيار الشراء في نهاية الموسم، وتم تكرار أسم أرسنال بالاتفاق مع اللاعب البرازيلي كأبرز المهتمين، وهو الأمر الذي نفه وكلاء اللاعب ونادى برشلونة.

وصرح المقربون من فيليب كوتينيو أن برشلونة لم يذكر هذا الحل أبداً، وأن اللاعب البرازيلي لن يكون راضياً لقبول مثل هذا الانتقال للنجم البرازيل، كما ترغب إدارة برشلونة على أن كوتنيو يستطيع إبراز جودته وقيمته داخل برشلونة، وفى حال اضطراره للبيع، إذا لزم الأمر، فسوف ينتقل بشكل دائم وليس معارا.