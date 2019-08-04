BeIn ماتش: بث مباشر ليفربول ومانشستر سيتي kora star فالعارضة ليفربول ضد مان سيتي يلا كورة مباراة...

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نشر بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتى عن التشكيل الأساسي لنادي فريقه والذي جاء كالآتي: برافو فى حراسة المرمى، والكر، ستونز، أوتامندى، زينشينكو، رودرى، سيلفا، دى بروين، ليروي سانى، بيرناردو سيلفا، وستيرلينج.

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ويقوم الفرعون المصري وبطل الريدز في الموسم السابق بالمشاركة أساسيًا في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر ساعيًا إلى نحقيق الانتصار وكسر لعنة السوبر الافتتاحي.