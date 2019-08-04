BeIN HD1: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر كورة ستار الشوط الثاني yalla shoot يلا شوت...

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كورة ستار ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر yalla live، يلا شوت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر اليوم الأحد الموافق 4-8-2019 في إطار كأس الدرع الخيرية في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة ليفربول مباشر.

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يلا شوت ليفربول بث مباشر اليوم، ستكون مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشرة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بس أن ماكس الأولي ، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي، حيث يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الأمم الإفريقية 2019 عبر الرابط الموجود بالأسفل.

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رابط البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

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بث مباشر مانشستر سيتي اليوم، سيضم تشكيل السيتي اليوم كلا من: حراسة المرمى: برافو، وخط الدفاع: ووكر، ستونز، لابورت، زينشينكو، وفي خط الوسط: رودري، دي بروين، ديفيد سيلفا، أما خط الهجوم: برناردو سيلفا، ليروي ساني، ستيرلينج.

تشكيلة ليفربول اليوم : في حراسة المرمى: أليسون، وفي خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان ديك، روبرتسونـ، وخط الوسط: فابينيو، هندرسون، ميلنر، أما خط الهجوم: محمد صلاح، شاكيري، فيرمينيو.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم