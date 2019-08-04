شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء مجدى تحقق ذهبية البطولة العربية للكاراتيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أسماء مجدى، لاعبة منتخب الكاراتيه، المركز الأول وذهبية الكاتا فى منافسات البطولة العربية التى تقام بتونس، وتختتم فعالياتها غداً.

وكان المنتخب حقق أمس 15 ميدالية متنوعة مقسمة على 6 ذهبيات و4 فضيات، بالإضافة إلى 5 برونزيات، حققها كل من ملك أحمد، ياسمين الجويلى، روان جمال، شهد محمد، شروق حامد كريم وليد"ذهبيات"، والفضيات أحرزها فاطمة عبدالناصر، لؤى هشام، عمرو عبدالحميد، وأحمد طارق.

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وعلى مستوى البرونزيات فحققها ميار هشام، محمود عبد العزيز، عمرو أحمد، محمد عادل، ومؤمن صبرى.