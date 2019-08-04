شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء مجدى تحقق ذهبية البطولة العربية للكاراتيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أسماء مجدى، لاعبة منتخب الكاراتيه، المركز الأول وذهبية الكاتا فى منافسات البطولة العربية التى تقام بتونس، وتختتم فعالياتها غداً.
وكان المنتخب حقق أمس 15 ميدالية متنوعة مقسمة على 6 ذهبيات و4 فضيات، بالإضافة إلى 5 برونزيات، حققها كل من ملك أحمد، ياسمين الجويلى، روان جمال، شهد محمد، شروق حامد كريم وليد"ذهبيات"، والفضيات أحرزها فاطمة عبدالناصر، لؤى هشام، عمرو عبدالحميد، وأحمد طارق.
وعلى مستوى البرونزيات فحققها ميار هشام، محمود عبد العزيز، عمرو أحمد، محمد عادل، ومؤمن صبرى.
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