شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة ناشئى اليد فى مونديال مقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبده عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب الناشئين فى كأس العالم بمقدونيا، والمقرر إنطلاقه الثلاثاء المقبل، عن قائمة اللاعبين فى المنافسة. وتضم قائمة اللاعبين كلا من: ياسر محمد سيف الدين وعمر أحمد لطفى وعبد الفتاح على ويوسف أحمد ويوسف علاء الدين ومازن رضا ومحمد سمير ومحمد حسام الدين وزياد أحمد وإبراهيم السيد وحسن وليد وسيف هانى وعبد الرحمن محمد ومهاب سعيد وعمر أحمد. ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلا من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قائمة ناشئى اليد فى مونديال مقدونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.