شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: إسلام سالم رفض الأهلى من أجل سلة القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق سعيد، مدير فريق كرة السلة بنادى الزمالك، تفاصيل التعاقد مع إسلام سالم لاعب فريق الجزيرة، والذى انتقل مؤخرا للفريق الأبيض.

وقال طارق سعيد إن المفاوضات تمت مع عمر شلباية رئيس جهاز كرة السلة بالجزيرة، وأحمد عوض عضو اللجنة العامة، وتم الاتفاق على انتقال اللاعب مقابل حصول الجزيرة على مقابل مادى بخلاف ما يحصل عليه إسلام سالم من الزمالك، وانتظم اللاعب فى تدريبات الزمالك أمس.

وأضاف مدير سلة الزمالك أن إسلام سالم تقلى عدة عروض من أندية محلية أبرزها الأهلى، إلا أنه ختار الزمالك وأعلنها صراحة أنه زملكاوى، حيث تلقى عرضا شفهيا من القلعة الحمراء وفقا لتأكيدات اللاعب، إلا أنه لم يرد على العرض فى ظل حبه للفانلة البيضاء.

ويأتى إسلام سالم ليصبح ثالث صفقات الأبيض بعد التعاقد مع كريم الدهشان ومصطفى مشعل ثنائى سلة الأهلى بعد الاستغناء عنهما من جانب المدير الفنى.